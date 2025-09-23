К метът на Варна Благомир Коцев остава в ареста.

Четвърти съдебен състав намира доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че Коцев е участвал в престъпна група за корупционни престъпления.

Ако е на свобода, може да извърши друго престъпление, като попречи на разследването.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, информира БНТ.

Преди да чуе окончателното решение на съда, Коцев поиска да го затворят при семейството му, въпреки че всички са болни от ковид.

"Цялото ми семейство е с ковид, ако има начин, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях". Това каза с треперещ глас пред съда варненският кмет Благомир Коцев. "За мен чисто човешки беше шокиращо да чуя всички тези неща за себе си, чувствах се сякаш вече съм осъден", допълни Коцев пред съда. По думите му е имал една среща с Пламенка.

Посочи, че дългите процедури на обжалване били проблем за всички кметове.