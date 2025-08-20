Г олям пожар пламна в един от обектите на текстилната компания „Е. Миролио“ в индустриалната зона на Сливен. На място веднага са пристигнали екипи на пожарната, за да се борят с пламъците, предаде "Марица". Няма информация за причините и размера на щетите, съобщават от полицията.

Припомняме, че на 16 август беше потушен пожар в производствено помещение на завод „Е. Миролио“ ЕАД.

Огънят е тръгнал от късо съединение в климатично тяло. Благодарение на бързата реакция на два екипа пожарникари са спасени сградата и 80 машини и съоръжения.

Унищожени са компютърна техника, мебели и дограма. Сред щетите са и около 2000 кв. м опушени стени.