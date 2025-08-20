Д нес от 14:15 до 16:40 ч. временно ще бъде ограничено движението по Подбалканския път в участъка от разклона за с. Мирково до Челопеч, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината – колоездачна обиколка.

Поетапно ще се ограничава движението по път I-6 София – Карлово (Подбалканския път) в 9-километровия участък от разклона за с. Мирково до с. Челопеч. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

От АПИ апелират шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Източник: БТА