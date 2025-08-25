О т днес до 13 септември преминаването през Златоград - Ксанти ще бъде временно ограничено, заради ремонтни дейности на пътя от гръцка страна.

Движението по пътя от граничния пункт към Ксанти ще бъде спирано в дните от понеделник до неделя от 7 до 19 часа. В неделните дни трафикът по трасето Златоград – Ксанти ще бъде без ограничения. Преминаването ще бъде свободно и в часовете от 19 часа вечер до 7 часа сутрин.

От "Гранична полиция" припомнят, че през граничните преходи в района на Маказа и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.