В почивните дни около Деня на Независимостта временно ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона по автомагистралите „Струма“, „Тракия“ – по цялата им дължина и в двете посоки, и по „Хемус“ двупосочно, в участъка от София до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница – Ловеч. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Днес движението на тежкотоварните камиони в двете посоки ще бъде спряно между 17:00 ч. и 20:00 ч.

На 20 септември ограничението на камиони над 12 т в двете посоки ще бъде от 8:00 ч. до 13:00 ч., на 21 септември няма да има въведени ограничения, а на 22 септември – забраната за движение ще бъде между 14:00 ч. до 20:00 ч. само за пътуващите към София.

Въвеждането на временната организация на движението е необходимо заради засиления трафик, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили, допълниха от АПИ.

Времената организация не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

На магистралите „Хемус“ и „Струма“ забраната не обхваща моторни превозни средства над 12 тона, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

На магистрала „Тракия“ в участъка от пътен възел „Ихтиман“ (при 34-ти км) до пътен възел „Вакарел“ (при 23-ти км) в посока София забраната няма да важи за камиони над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).



