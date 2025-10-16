О мбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов да бъде премахнато изискването гражданите всяка година да представят удостоверение за доходите си от работодател при продължаване на месечната помощ за дете. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Оттам посочват, че са постъпили множество жалби от граждани, които настояват за облекчаване на административната тежест при получаване на семейни помощи. „Те изразяват недоумение защо всяка година трябва да представят удостоверения и да попълват нови декларации, при положение че съответните институции – НАП и НОИ – вече разполагат с необходимата информация и могат да извършват служебна проверка“, пише общественият защитник.

След подаване на декларацията служителите на дирекция „Социално подпомагане“ така или иначе извършват служебна проверка на декларираните данни, което прави ежегодното изискване за удостоверение излишно и неефективно, казва още Делчева.

Според омбудсмана мярката създава ненужно административно затруднение, особено за родители, които вече не са на трудов договор или са в обтегнати отношения с предишен работодател.

Предложението на Делчева е свързано с обществено обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца. Според нея това предоставя добра възможност впоследствие да се направи промяна и в правилника за прилагане на закона, за да отпадне изискването за представяне на удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 месеца.

Министерството на труда и социалната политика публикува в началото на месеца за обществено обсъждане промени в закона, според които родителите на деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас няма да връщат помощта, ако учениците им допуснат до пет неизвинени отсъствия в рамките на месец, съобщиха от пресцентъра на ведомството.