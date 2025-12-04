Е динодушно със 170 гласа "за" парламентът избра Кирил Вълчев за втори 5-годишен мандат като генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА). При гласуването нямаше гласове "против" или "въздържал се", предаде БТА.

"За" гласуваха 53-ма депутати от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 23-ма от "Продължаваме промяната-Демократична България", 28 от "Възраждане", 20 от "ДПС-Ново начало", 18 от "БСП-Обединена левица", 17 от "Има такъв народ", осем от "Алианс за права и свободи", както и трима депутати, нечленуващи в парламентарна група.

Кандидатурата на Кирил Вълчев беше предложена от Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Тошко Йорданов ("Има такъв народ") и Мариана Бояджиева ("БСП-Обединена левица").

След като председателят на парламента Рая Назарян обяви Вълчев за избран, той положи клетва пред Народното събрание - да спазва Конституцията и законите на страната и да изпълнява добросъвестно задълженията си на генерален директор на Българската телеграфна агенция, като се ръководи от принципите, предвидени в Закона за БТА.

Рая Назарян му пожела успешен мандат.

В Народното събрание постъпиха повече от 60 писма в подкрепа кандидатурата на Кирил Вълчев, съобщи при представянето на номинацията му председателят на Комисията по културата и медиите Тошко Йорданов.

Кирил Александров Вълчев е роден на 24 май 1973 г. в София, прочете председателят на медийната комисия. През 1992 г. завършва с отличен успех Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“, а през 1998 г. завършва също с отличен успех Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“, степен магистър. През 1995 г. завършва професионален курс по радио-мениджмънт в „Дойче Веле“ в Кьолн, Германия, бил е стипендиант в Програма за европейски лидери на „Джърман Маршъл Фонд“ в САЩ през 2000 г., а през 2003 г. е на стаж в Българската секция на Би Би Си в Лондон, Великобритания.

Притежава езикови умения по английски, руски, латински, старогръцки и старобългарски език.

В периода 1993 – 1995 г. е работил в БТА. От 1993 г. до 2021 г. е автор на обзорното седмично предаване „Седмицата“ на Дарик радио. Отразявал е редица събития като пратеник на радиото.

Кирил Вълчев е бил секретар на Съюза на българските национални електронни медии, в който членове са БТА, БНТ, БНР, Нова телевизия и Дарик радио.

Като адвокат Кирил Вълчев е работил в областта на медиите и интелектуалната собственост. Автор е на публикации в областта на конституционното и търговското право. Бил е правен консултант на БТА, Дарик радио и други медии. През 2011 г. участва в изработването на Закона за БТА.

Носител е на редица отличия и награди в областта на медиите.