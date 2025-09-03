В ицепремиерът Атанас Зафиров трябва да си подаде оставката заради визитата му в Китай, каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. По думите му премиерът, ако не иска унижението да продължава, сам трябва да поиска оставката му.

В моментите, в които България навсякъде се кълне, че гледа на Запад, няма опция, български вицепремиер, представляващ страната ни, да бъде на подобно събитие в Китай, добави Мирчев.

Председателят на БСП Атанас Зафиров и водена от него делегация присъства на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война и проведе разговор с президента на Китай и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин, съобщиха от пресцентъра на социалистическата партия. Делегацията на БСП бе поканена на официалния прием, организиран от президента Си Дзинпин, а Атанас Зафиров беше официалната трибуна редом с държавни и правителствени ръководители от 26 страни, съобщи още БСП.

Вчера премиерът Росен Желязков обяви, че визитата на Атанас Зафиров, който е и вицепремиер, както и на министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в Китай е партийна инициатива, кабинетът няма отношение. Той обясни, че двамата са в платен годишен отпуск. Министър-председателят добави, че политическите последици от подобни визити тежат на съответната партия и това е чисто партийно решение, предаде БТА.