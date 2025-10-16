П ожарът, който избухна вчера в металургичния завод „Стомана Индъстри“ в Перник, е почти овладян.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

И днес екипи на пожарната продължават работа на терен. На място са три противопожарни автомобила – два от Перник и един от Радомир.

Дежурства ще се дават, докато ситуацията напълно се овладее.

Пламъците са обхванали метални отпадъци, предназначени за претопяване.

По данни на полицията няма опасност за хората или за намиращите се в близост производствени помещения.

Причините за инцидента все още се изясняват.

Източник: БТА