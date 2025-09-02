Н ад 50 души - служители на Национален парк „Рила“ и НП „Пирин“, пожарникари, военни и горски служители, продължават и днес борбата с огъня в местността Белите камъни и в района над нея.

Въпреки проливния дъжд през нощта в неделя пожарът не беше потушен и усилията за справяне с огъня продължават вече шести ден.

Гасенето е съсредоточено в участъци с горящи сухи дървета, храсти и клони в горската част. В субалпийския пояс, в посока към върховете Скачковец и Исмаилица, има две огнища, причинени от силния вятър, като едното вече е овладяно, а другото в момента се обработва. Гори суха трева и хвойна на трудно достъпни места на надморска височина над 2100 метра.

Екипите са разпределени на три основни групи по периферията и във високата част на планината, за да не се допуска разпространението на огъня.

Огънят е обхванал над 100 декара горски насаждения от бял бор, има засегната и алпийска част - също около 100 декара.

Горящите дървета и дънерите се изрязват с резачки, а след това се затрупват с пръст. Огнената стихия лумна в четвъртък следобед високо над симитлийското село Горно Осеново. В петък след битка по земя и въздух огънят за известно време бе локализиран, но по-късно силният вятър отново го разгоря. Проблемът е в труднодостъпния терен, който на места е непристъпен за човешки крак.

Владимир Симеонов