Н а 7 септември, неделя, ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е североизточен, предимно слаб, в Източна България - до умерен. Максималните температури ще са предимно между 28 и 33 градуса, в София - около 30 градуса.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в масивите от Западна България ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра - около 14 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26 – 27 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, предаде БГНЕС.