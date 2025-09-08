Н е зная кои са дерибеите, но когато в политическата лексика се използват метафори, те трябва да бъдат подплатени с ясно наименование на политически опонент. Това заявипремиерът Росен Желязков на брифинг в Подгорица, столицата на Черна гора. Той коментира думите от поздравителния адрес на президента Румен Радев по повод честванията на Съединението, предаде NOVA.

Тогава Радев отправи риторичен въпрос към хилядите събрали се на площада:

„Ще оставим ли България на дерибеите?“ И отговори: „Не! Няма да я оставим и няма да позволим да се търгува със съдбата ни!“.

„Изразът дерибеи, като част от политическата лексика, беше въведено когато "Ново начало" се обръщаше към "Алианс за права и свободи". Чисто етимологично изразът означава непокорен на султана османски управник", каза Желязков и заяви, че не знае кои са тези управници.

"Когато в политическата лексика се използват метафори, те трябва да бъдат подплатени с ясно наименование на политически опонент”, заяви още той.

„Трудно ми е да дам оценка, на такъв празник, за това кой как композира своите приветствени слова”, посочи премиерът. Той беше категоричен - денят на Съединението е ден, в който да се води диалог с и между хората.

„Съединението е ден, когато се говори на цялата нация, на всички, дори тези, които не се харесват един друг. Аз мисля, че президентът, при поднасянето на венците, и когато така да се каже ни освиркаха, президентът реагира правилно и своеобразно ми каза „Така не се прави”. Смятам, че тази лична оценка е по-вярна, отколкото адресирането на проблематика към публиката, която няма място на такъв ден”, каза още Росен Желязков.