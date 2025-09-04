П резидентът Румен Радев изрази своята солидарност с гражданите на Плевен и на региона, и с българите от страната, които са измъчвани от безводието. Той говори пред медиите след срещата си с кмета на Плевен Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в града и района, съобщи БТА.

Радев подчерта, че водата е базова ценност и е немислимо в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до вода.

По думите му е необходима сериозна мобилизация и координация между всички институции на всички нива, за да има не само дългосрочно решение на проблема. Според държавния глава хората очакват екстрени, аварийни и краткосрочни мерки.