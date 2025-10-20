К ъм момента дървесината, изгоряла при големия пожар в Пирин планина това лято, който бушува близо месец, е инвентаризирана, насажденията са подготвени и предстоят тръжни процедури в горските стопанства Струмяни и Кресна. Това каза пред журналисти началникът на отдел „Опазване на горските територии“ в Югозападно държавно предприятие инж. Петко Ангелов. Той посочи, че в Сандански вече е проведена такава процедура, като са продадени около 30 хиляди кубични метра дървесина. Предстои да се сключат договори и да започне добива на тази дървесина, допълни инж. Ангелов.

Преките щети се оценяват на около 16 млн. лева, а изгорялата дървесина е около 280 000 куб. метра. Пожарът, който пламна на 25 юли, беше обявен за най-големия горски пожар на територията на област Благоевград, а в потушаването му седмици наред участваха десетки пожарникари от различни пожарни служби, горски служители, военни и доброволци. Пожарът, който беше обявен за окончателно потушен на 22 август, е унищожил безвъзвратно над 17,5 хиляди декара гора, опустошена във върхов пожар, съобщи БТА.

Като огромно предизвикателство определи зам.-директорът на ЮЗДП инж. Альоша Таков усвояването на инвентаризираната над 280 000 куб. метра изгоряла дървесина, но посочи, че е създадена организация за провеждане на процедурите и за осигуряване на достъп до обектите за дърводобив. Целта ни е до края на следващото лято тази огромна територия да бъде почистена от изгорялата дървесина и да започнат дейности по възобновяване на гората, каза още инж. Таков.

Дървесината е предназначена за технологична преработка, а цената на кубичен метър е 25 лева без ДДС. От предприятието изразиха надежда огромните количества дървесина да бъдат заети от голям производител. Към момента над 100 000 кубични метра са подложени на процедури в горските стопанства в Сандански, Струмяни и Кресна. След усвояване на дървесината ще започне работа по преглеждане за естествено възобновяване, както и залесяване на засегнатите от пожара територии.