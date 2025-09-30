В ъв вторник облачността ще е динамична – с чести слънчеви разкъсвания и временни увеличения следобед. В ранните часове в ниските райони ще има условия за понижена видимост. Може да превали локално в незначителни количества в Североизтока и по планините. Северозападен вятър ще допълва усещането за прохлада в Северна България. В топлите часове температурите ще са в интервала 15-20 градуса.

В сряда, след мразовита сутрин, на много места с ясно време, облаците ще се увеличат с тенденция следобед да превали по планините на Западна България. Дневните температури ще се запазят, но 20-те градуса ще се достигнат на по-малко места – най-вече в Югоизтока.

През втората половина на седмицата в Средиземноморието ще се оформи обширен циклон, който ще засегне и България. Според актуалните прогнози на 2 и 3 октомври се очакват интензивни есенни дъждове в почти цялата страна. В по-високите масиви на Западна и Централна България ще вали и сняг. В някои райони количествата дъжд може да достигнат между 50 и 100 литра на кв. м за двата дни. Има риск от наводнения и активиране на свлачища.

В резултат на мощно студено нахлуване периодът ще е особено ветровит с опасни пулсации от север-североизток. Особено мощен щормов вятър се очаква по Черноморието, където скоростта му ще надмине 100 км/ч. Ще се генерира вълнение на морето с височина на вълните над 3-4 метра.

Температурите в страната към петък ще се понижат до късноесенни стойности – сутрин от 5 до 10 градуса, следобед – от 10 до 15 градуса.

