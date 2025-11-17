В понеделник ще е кулминацията на настоящия сух и топъл антициклонален цикъл. Призори отново в равнинната част на страната ще има мъгла. Денят обаче ще е слънчев с дневни температури между 16 и 21-22 градуса, осезаемо по-ниски в мъгливите места. Ще духат силни ветрове от Юг-Югозапад – особено в Югоизтока, край морето и по северните планински склонове.

Във вторник и сряда облачността ще се увеличи и ще е значителна. Ще вали дъжд - на повече места в Западна и в Северна България, докато в югоизточните райони валежите ще са по-малко и с локален характер. В първия от дните отново ще има условия за силни ветрове. Температурите в топлите часове ще са в широк диапазон – в районите с валеж – между 10 и 15 градуса, в Централна Южна и Югоизточна България – между 15 и почти 20 градуса.



В четвъртък през деня валежите бързо ще се ограничат и ще спрат. Ще се разкъса облачността. До събота сутрините ще са мъгливи в ниските райони, следобедите – с динамична облачност и повече слънце. Превалявания – на изолирани места. Дневните температури ще се движат между 15 и 20 градуса, по-ниски в местата с мъгла.

Източник: NOVA