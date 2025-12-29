С наближаването на новата 2026 г. родителите вече могат да планират как децата им ще прекарат ваканциите.
Eто кога ще бъдат ваканциите за учениците през първата половина на 2026 г.:
- 4 януари - последен неучебен ден от коледната ваканция;
- 2 февруари - междусрочна ваканция (заедно със събота 31 януари и неделя 1 февруари стават три почивни дни);
- 4 април - 13 април - пролетна ваканция за 1-ви до 11-и клас;
- 8 април - 13 април - пролетна ваканция за 12-и клас.
Неучебни дни заради матури и НВО изпити:
- 4-ти клас: 3 юни - БЕЛ и 4 юни - математика;
- 7-и клас: 17 юни - БЕЛ, 19 юни - математика и природни науки, 22 юни - чужд език;
- 10-и клас: 17 юни - БЕЛ, 19 юни математика и природни науки, 22 юни - чужд език, 23 юни - ИТ;
- 12-и клас: 20 май е матурата по БЕЛ, 22 май е ДЗИ по избор.
Край на учебната година:
- За зрелостниците: 15 май;
- За учениците от първи до трети клас: 29 май;
- За учениците от четвърти до шести клас - 12 юни;
- За учениците от седми до единадесети клас - 30 юни.
*Източник: БНТ