М арти, който беше пометен от АТВ на тротоар в "Слънчев бряг" е в стабилно състояние и е изведен от реанимация. Това съобщиха от "Пирогов" за NOVA.

Детето е настанено в детската неврохирургия на болницата, където продължава лечението. Извършва се и рехабилитация.

Припомняме, че Марти пострада при инцидент в Слънчев бряг, при който АТВ, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, се качи на тротоара и помете петима души. Сред тях беше и майката на Марти - Христина, която по-късно почина в болница.