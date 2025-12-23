П оявиха се различни версии за потресаващия пътен инцидент с две жертви във Варна, който разтърси цяла България вчера.

КОШМАР ВЪВ ВАРНА! Шофьор помете и уби на място пешеходци (ВИДЕО)

Районът беше отцепен с часове. На място работиха екипи на полицията, Спешна помощ, пожарната и електроразпределителното дружество, тъй като при удара беше засегнато и електрическо табло, което остави жилищната кооперация над магазина без ток за продължително време.

Едва вечерта колата беше репатрирана - след приключване на първоначалните огледи и следствени действия.

Шофьорът е откаран в болница без видими тежки наранявания. Направеният на място тест за алкохол бил отрицателен. Взета му е кръвна проба за установяване на евентуална употреба на наркотици, като резултатите се очакват на по-късен етап. Мъжът е бил задържан за 24 часа, а впоследствие - конвоиран до лечебно заведение заради здравословното си състояние.

Очевидци разказват, че автомобилът се е движил с висока скорост и внезапно е излязъл на тротоара. Част от тях твърдят, че водачът не е реагирал адекватно след удара. Дали скоростта е била превишена обаче ще стане ясно след назначената автотехническа експертиза.

В ефира на "Здравей, България" началникът на сектор „Пътна полиция“ - Варна главен инспектор Петко Камбуров коментира и евентуалните причини за катастрофата. „Назначени са всички необходими експертизи – автотехническа, токсикологична, както и такава, която да установи дали инцидентът не е резултат от внезапно влошаване на здравословното състояние на водача“, каза той.

По думите му пътният участък не се води с концентрация на тежки катастрофи, но е изключително натоварен, особено заради търговските обекти в района.

Към момента няма ясно обяснение от страна на водача за поведението му. Известно е, че той няма сериозни предишни нарушения на пътя и срещу него е издаван само един електронен фиш за превишена скорост.

Разследването по случая продължава.

Източник: NOVA