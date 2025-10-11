Д ва месеца преди България да влезе в еврозоната, интересът към покупката на жилища не спира да расте. Особено търсени са тристайни и по-големи апартаменти, които купувачите виждат не само като дом, но и като сигурна инвестиция., съобщи NOVA.

Пазарни тенденции

Най-търсените жилища са в София, като младите семейства предпочитат ново строителство. Причината – липса на достатъчно стари имоти на пазара и бърза продажба на наличните.

Средната цена на квадратен метър в София е около 2100 евро, което поставя столицата сред най-достъпните европейски столици.

„Не може да се ангажираме с прогнози, но със сигурност очакваме да има повишение след въвеждането на еврото“, допълват експертите.

Съвет от брокерите

Жилищният пазар се движи с висока скорост, а експертите съветват: отлагането на покупката може да се окаже по-скъпо.

„Със сигурност най-правилният момент е бил вчера, а следващият по-правилен е днес“, предупреждават специалистите.

В този момент купувачите се стремят към по-просторни и качествени жилища, докато инвеститорите се ориентират към по-маломерни апартаменти, които са по-лесно продаваеми. Комбинацията от евроочаквания и търсене на сигурна инвестиция поддържа пазара активен и преди самото въвеждане на новата валута.

Съвет от експертите: В какъв имот си струва да инвестираме преди въвеждането на еврото?

Ралица Ценова, изпълнителен директор на компания за недвижими имоти, разкри кои апартаменти са най-търсени, как се движат цените и какви фактори влияят на пазара.

С навлизането на България към еврозоната, интересът към покупката на имоти се засилва. Инвеститорите и купувачите търсят сигурност и качество, а изборът на имот зависи от целта на инвестицията.

„Няма строго определена формула. Зависи дали купувате, за да задържите парите си, да отдавате под наем или просто да имате сигурен имот“, обяснява Ценова.

Пазарни тенденции

Най-търсени са нови имоти и ново строителство, особено в централни и новоразвиващи се райони.

В предпочитаните централни локации, като Докторска градина и "Иван Вазов", старото строителство също остава атрактивно, защото няма място за нови сгради.

Повечето сделки се реализират чрез ипотечни кредити, въпреки че има и сделки със собствени средства.

„Процесите, които движат пазара, са няколко: желание за по-качествен продукт, приемането на еврото, ръст на кредити и ограниченото предлагане на строителни разрешения“, допълва Ценова.

Защо цените растат

Средният ръст на цените на жилищата в България за последните 3 години е 47%, най-високият в ЕС.

Факторите за това включват повишаване на доходите, ръст на цените на строителни материали, труд и ограничено предлагане на жилища.

Новината за въвеждането на еврото мотивира купувачите да действат по-бързо, което увеличава търсенето и оказва натиск върху цените.

„Не е само въпросът колко пари имаме, а какво качество на жилищата търсим. Хората искат по-модерни, по-светли апартаменти с по-добро разпределение“, обяснява експертът.

Как да изберем правилния имот

За задържане на пари: изберете райони с постоянно търсене, дори при промяна на икономическата ситуация.

За отдаване под наем: анализирайте съотношението наем–покупка и профила на наемателите.

За личен дом: модерни, енергоефективни и просторни апартаменти са най-търсени.

„По-скъпите оферти често се поставят без реална връзка с пазара. Неправилно определената цена може да забави продажбата с месеци и да доведе до загуба на стойност“, предупреждава Ценова.

Възможни рискове

Нарастване на монополизирани фондове, които купуват големи количества имоти и контролират наемите, както вече се наблюдава в други европейски страни.

Лихвените проценти могат да се променят след въвеждането на еврото, което влияе на купувачите с ипотечни кредити.

„Важно е купувачите да бъдат информирани и да действат осъзнато, за да изберат най-подходящия имот за своите цели“, съветва експертът.