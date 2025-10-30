620 евро минимална работна заплата и по-високи майчински. За това са се споразумели партньорите във властта на извънредно заседание на Съвета за съвместно управление.

Предстои предложенията да бъдат разгледани на Тристранен съвет.

„Минималната работна заплата, която ще бъде предложена за разглеждане в НСЗС, ще бъде 620 евро, т.е. 1213 лева, което отразява действащото законодателство в Кодекса на труда, според което минималната работна заплата трябва да бъде 50% от средната”, заяви Деница Сачева. „Майчинството за втората година ще бъде 460 евро или 900 лева, което е почти 15% увеличение спрямо сегашното. Ще бъде предложено майките, които се върнат на работа по време на втората година от майчинството, да получават 75% от обезщетението, което в момента е 50%”, заяви Сачева.

За общините са предвидени 980 милиона евро за капиталова и инвестиционна програма.

Източник: NOVA