„Училището е онзи храм, за който държавата трябва и полага най-голяма грижа като най-важната социална услуга в обществото". Това заяви премиерът Росен Желязков на откриването на новата учебна година в 83-то ОУ „Елин Пелин“ в Панчарево.

„Учителите са най-уважаваните хора в нашето общество, защото те преподават онази мъдрост, онези познания и добродетели в живота на нашите деца, за да могат те да бъдат достойни българи, достойни граждани”, заяви Желязков, цитиран от NOVA.

„В последните 10 години много се направи за учителите и това вече дава своя резултат. В нашата образователна система влизат все повече млади учители. Вече над 20% от учителите са под 35 години и това е най-добрият атестат за това, че учителската професия е привлекателна", допълни Желязков.

„Много се прави по отношение на училищната инфраструктура. Над 2 милиарда лева са вложени в реновирането на сградите, в реновирането на класните стаи, в реновирането на спортните площадки и физкултурните салони”, продължи премиерът.

„Изграждат се STEM кабинетите целенасочено, за да може фокусът да отиде към природните науки, защото там е бъдещето. Много се прави и за това да не остане дете, което не е обхванато от образователната система. Над 70 000 деца вече са върнати в училище. Това е повече от 10% от всички ученици”, заяви още премиерът.