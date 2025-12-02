Д нес правителството взе решение да предложи на Народното събрание да оттегли проектите за Държавния бюджет, НЗОК и ДОО. Това обяви премиерът Росен Желязков на брифинг пред журналисти във вторник. И добави, че вероятно още утре парламентът ще гласува това решение на МС, предава NOVA.

БЮДЖЕТЪТ ПАДА! ВЛАСТТА ОТСТЪПИ ПОД НАТИСКА НА ХИЛЯДИТЕ ПРОТЕСТИРАЩИ

Това означава нова бюджетна процедура, която ще отнеме нужното време, допълни той. И поясни, че ще се проведе дебат по спорните въпроси.

"Бюджетът трябва да бъде консенсусен, да се чуят гласовете на работодателите и синдикатите, за да бъдат гарантирани правата на всеки гражданин", допълни той.

Желязков обясни кои са конкретните мерки, които ще бъдат предложни са:

- Премахване на автоматизма на нарастване на работните заплати в публичния сектор.

- Ще бъде преразгледан въпросът за данък дивидент и за социалните осигуровки.

- Ще бъдат отменени като предложения темите, които събуждат притеснения и спекулации - концесия на тотото, гаранция на ББР за придобиване на "Лукойл" и други.

- Ще бъде преразгледана внимателно капиталовата програма, вкл. в сферата на отбраната, транспорта, като всички средства за общините трябва да бъдат запазени.

Премиерът не изключи възможността да влезем в 2026 г. и с удължителен бюджет.

Желязков обясни, че ако влезем с бюджета от 2025 г. в следващата голямата, част от социалните ангажименти не биха могли да бъдат изпълнени. Затова задачата е да бъде направено всичко възможно да има Закон за държавния бюджет за 2026 г.

По отношение на протестите Желязков каза, че кабинетът е длъжен да чуе гласа на младите хора и това е една от причините за оттеглянето на Бюджета. „Протестът има не толкова политическа, колкото социална и човешка страна за търсенето на повече диалог, толерантност и хармония в отношенията в обществото”, допълни той.

Желязков каза още: „Следващите месеци са изключително важни за политическата ориентация на България. Приемането на еврото не е даденост. Тази сложна коалиция, която изградихме, имаше за цел страната ни да завърши процеса на пълноценна интеграция в ЕС.”