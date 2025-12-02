П равителството хвърли бялата кърпа! След два гигантски протеста и безпрецедентна вълна от обществено недоволство, властта предложи на парламента да дръпне шалтера на Бюджет 2026.

На 26 ноември и 1 декември улиците на България кипнаха – десетки хиляди излязоха срещу първата план-сметка в евро, която мнозина нарекоха „удар по джоба на хората“.

След замразяването на процедурата управляващите панически подновиха разговорите със синдикати и работодатели, които на свой ред от седмици предупреждават, че фискалната рамка е „неработеща“ и „опасна“. Срещи се проведоха в централата на ГЕРБ, а после и във финансовото министерство – знак, че кризата е истинска.

Но има проблем: правителството не може просто да изтегли бюджета. Документът вече е минал първо четене, а част от малките бюджети – дори и второ. Според правилника само парламентът може да го спре на този етап.

Планът на властта? Да почнат всичко от нулата – нови сметки, нови преговори, нов бюджет. Премиерът дори вярваше, че това може да стане до 1 януари. Реалността обаче казва друго: почти сигурно ни чака удължителен бюджет, а 2026 ще стартира без нова фискална рамка.

Да припомним – на 20 ноември депутатите приеха бюджетите на първо четене на скорост. Сроковете за поправки бяха съкратени, синдикатите бяха на нож, а работодателите два пъти бойкотираха тристранката.

Само ден по-късно, след 5-часови спорове в пленарната зала, и големият бюджет за 2026 мина на първо четене.

План-сметката предвиждаше:

51,4 млрд. евро приходи

55,09 млрд. евро разходи

3% дефицит

Минимална заплата 620 евро

+2% върху пенсионните вноски

Данък дивидент – от 5% на 10%

Точно тези числа обаче запалиха фитила. Хиляди излязоха на улицата, сроковете бяха орязани, а напрежението преля.