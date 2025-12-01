Н ов протест срещу Бюджет 2026 и управлението като цяло се провежда в София и други градове на България.

Демонстрантите се събраха в "Триъгълника на властта". Едно от основните им искания е оттегляне на проектобюджета и внасяне на коригиран нов проект. Движението в центъра на столицата е блокирано. Хората продължават изпълват района. Демонстрацията протича спокойно. Хората развяват знамена и плакати и скандират искания срещу бюджета. 

Гражданите се събират с хоро и музика, веят се български и европейски знамена, а сред присъстващите има плакати с послания като „Поколението Z идва“ и „Млада България без мафия“. Според Найо Тицин от пресцентъра на „Продължаваме Промяната“ броят на гражданите надхвърля 50 000 души. 

Протестиращи се събраха в
Началото на протеста беше обявено за 18 часа. Хора прииждаха дълго след това. Имаше и специална прожекция на фасадата на сградата на парламента, където бяха изписани думите „позор“ и „свобода“. Бе изписано и "Мафия". Виждаше се и глава на прасе и белезници, и надпис "Ела в понеделник. Да спрем кражбите от бюджета". На екрана на сцената се излъчват различни видеоклипове, посветени на бюджета и протеста, както и изказвания на председателя на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски и кадри с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, писа БТА

По-рано през деня полицията излезе с предупреждение срещу ескалации, а от опозицията заявиха, че имат информация за провокатори по площадите. 

Има полицейски кордони около сградите на всички основни институции в района. От СДВР още по обед в понеделник заявиха, че изграждат общо 9 КПП-та.  Целта е да се проверяват хората за внасянето на забранени предмети и да не се стига до ескалация на напрежението. Пунктовете са до булевард "Мария-Луиза, в прохода до Министерски съвет, на улица "Леге" до Президентството, пред и зад Националната художествена галерия, кръстовището на улиците "Триадица" и "Сердика", на булевард "Дондуков" при улица "Веслец" и на улица "Княз Александър Първи".   

Метростанция "Сердика"

протест
Бойко Кичуков/Телеграф

Заради протеста метростанциите прегряха. Имаше ступване на огромно множество от хора, които се опитват да стигнат до центъра на столицата, за да се включат към демонстрацията.

Припомняме, че това е вторият голям протест срещу Бюджет 2026 в последните дни. Предишната демонстрация в центъра на София се проведе на 26 ноември. Тогава се стигна до ескалация на напрежението. Яйца и бутилки полетяха към сградата на парламента. Имаше и трима ранени полицаи. Сега целта е всичко това да бъде избегнато.

Бизнесменът Васил Божков, известен с прозвището си Черепа, се присъедини към протеста в столицата.

Той взе участие и в демонстрациите на 26 ноември, но бе изгонен с думите: „По-добре да не сте тук, миналото свърши време е за бъдещето“ от журналиста Манол Глишев. Това стана ясно от клип, качен във Фейсбук. На него се видя как протича разговора между двамата. Глишев иронично помоли Божков да изгаси пурата си, която е негова запазена марка, и го помоли ако не го направи поне да пуши по-далеч от тях.

Протести се провеждат в цялата страна!

Пловдив

Най-малко две хиляди души се събраха за старта на протеста срещу Бюджета 2026 в града под тепетата. Към момента площад "Съединение" и бул. “Шести септември” са напълно затворени. Протестиращите ще тръгнат по главната улица на Пловдив след около час . В тази връзка е създадена организация шествието да бъде съпроводено от полицейски служители, а при възникнала необходимост да бъде въведена временна организация на движението.

Протестът е организиран във Фейсбук от Габриела Георгиева, Калоян Калинин и доброволци активисти. Сред останалите искания са реалистични разчети, прозрачност и социална защита, както и политики, които работят за гражданите, не за партийни сделки. В началото Калоян Калинин заяви, че протестът ще бъде мирен и надпартиен. “Този протест е за вас и за мен. Днес не сме на площада, за да се делим. Днес казваме: “Стига айляк”, каза организаторът, а гражданите отвърнаха с викове “Оставка”. “Не вярвам че трябва да махаме човешкото, за да ни чуят. Не вярвам, че простащината е път към промяната. Културата ни не се измерва в това кого мразим, а в това как защитаваме себе си”, бе посланието на Калинин. 

Велико Търново

Протест срещу статуквото в България за кратко затвори за движение главната улица във Велико Търново, а част от водачите на автомобилите подкрепиха протестиращите, свирейки с клаксоните си.

Бургас: Полицията отведе двама провокатори

Демонстрацията в морския град събра много хора пред сградата на общината. Включват се представители на различни граждански и професионални групи. Участниците изразяват несъгласие с предвидените бюджетни параметри за следващата година и настояват за промени. Протестът протича спокойно и без нарушения на обществения ред. На място има засилено полицейско присъствие. Беше направен опит за провокация, като полицаи отведоха един човек. Организаторите определиха бюджета като “небалансиран“ и “несправедлив“, а основните им критики са свързани с ниските средства за регионите, недостатъчното финансиране за образование и здравеопазване, както и неизпълнени ангажименти към работещите в публичния сектор.

Варна 

В морската столица на България протестиращи се събраха пред сградата на областната администрация. Хората издигнаха плакати и скандираха искания за оставка на управляващите. Информация за демонстрацията бе разпространена в социалните мрежи на партиите "Да България“, "Продължаваме промяната" и местната структура на "Демократи за силна България“. 

Русе

В крайдунавският град протестът срещу бюджета се проведе пред Съдебната палата. Той бе организиран във Фейсбук. От полицията съобщиха за БТА, че заявлението е подадено в следобедните часове на днешния ден. Част от присъстващите носеха български национални флагове и знаме на Европейския съюз, плакати с надписи "Аман от свинщини", "Не на репресиите" и скандираха "Оставка!". Протестиращите се заканиха да се събират всяка вечер по същото време, докато правителството не подаде оставка. Те заявиха, че търпението им е изчерпано и нямат никакво доверие на управляващите. На два пъти присъстващите изпяха българския химн, след което скандираха "Българи, юнаци!" и "Сърце, душа за България". Близо час след началото на протеста участниците в него приближиха на няколко метра сградата на Съдебната палата. Това наложи разполагане на служители на "Охранителна полиция" непосредствено до нея. По-късно протестиращите скандираха "Ние сме властта". Близо два часа след неговото начало протестът приключи и хората се разотидоха. 

Добрич 

Протестът продължи почти два часа. Проведе се пред сградата на Общината. На събитието имаше полицейско присъствие. Демонстрацията бе в пешеходна зона и не се стигна до затваряне на улици и ограничаване на движението в града. Общинският съветник от групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) обясни, че те като политическа сила са поели ангажимент да внесат документите за организацията на протеста, но той е граждански. Гражданите носеха плакати с надписи: "Оставка", "Мутри вън", "Д като фалит", "Стига тежести върху хората" и други. 

Шумен 

Около час и половина продължи протестът пред сградата на Община Шумен, организиран от граждани в социалните мрежи. Те се обявиха срещу бюджета за 2026 г. и сегашното управление на страната. Началото бе в 18:00 ч., а краят му около 19:30 ч., когато пред Общината останаха малцина. Демонстрациите преминаха мирно, без пострадали и без ескалация на напрежението. В протеста се включиха хора на различни възрасти, около 200 души, по данни на полицията. Чуваха се скандирания "Мафията вън!", "Оставка", "Тиквата вън", "Кой не скача е дебел". Протестиращите носеха национални флагове, както и плакати с надписи: "За по-добра България", "Кой ще ни даде пари", "Не се наядохте", "Стоп на кражбите", "Думата България не съдържа Д".  

Старозагорчани - разделени на два лагера

В Стара Загора се проведе и контрапротест. Граждани се обявиха срещу "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Те се появиха пред сградата на Община Стара Загора минути след началото на демонстрациите на други граждани, които се обявиха против приемането на бюджет 2026 в сегашния му вид и оставка на правителството. Протестиращите носеха плакати, на които бе написано „ПП-ДБ вън от протеста и от държавата“, „Не сме декор за партии. Протестът е за граждани“, „Кой заложи затваряне на 40 процента от тецовете в ПВУ“, „Промяната – убийците на българската енергетика“. Представител на групата съобщи, че и техните действия са граждански и надпартийни, но се стигна до размяна на словесни обиди и скандирания с протестиращите срещу бюджета. Полицейското присъствие предотврати инциденти. Двете групи бяха разделени от полицейски кордон, а след известно време двете протестни действия продължиха на едно и също място. 

Плевен 

Жители на Плевен се събраха пред Концертна зала „Катя Попова“. Демонстрацията е организирана в социалните мрежи. Протестиращи издигнаха плакати, сред които „Прокуратурата не е над Конституцията“ и „Спрете да крадете парите ни“.

Ловеч 

Протестиращите срещу бюджета за 2026 г. в Ловеч тръгнаха на шествие. Първоначално те се събраха на площада пред Областната администрация. Демонстрацията им стигна до централния бул. „България“. Гражданите се спряха първо пред местните централи на ДПС и ГЕРБ със скандирания „Оставка“. Протестът преминава мирно, без инциденти, като е съпроводен от полицаи. Шествието продължава и към момента.

