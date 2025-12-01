Н ов протест срещу Бюджет 2026 и управлението като цяло се провежда в София и други градове на България.

Демонстрантите се събраха в "Триъгълника на властта". Едно от основните им искания е оттегляне на проектобюджета и внасяне на коригиран нов проект. Движението в центъра на столицата е блокирано. Хората продължават изпълват района. Демонстрацията протича спокойно. Хората развяват знамена и плакати и скандират искания срещу бюджета.

Гражданите се събират с хоро и музика, веят се български и европейски знамена, а сред присъстващите има плакати с послания като „Поколението Z идва“ и „Млада България без мафия“. Според Найо Тицин от пресцентъра на „Продължаваме Промяната“ броят на гражданите надхвърля 50 000 души.

Бойко Кичуков/Телеграф 1 / 18

Бойко Кичуков/Телеграф 2 / 18

Бойко Кичуков/Телеграф 3 / 18

Бойко Кичуков/Телеграф 4 / 18

Бойко Кичуков/Телеграф 5 / 18

Бойко Кичуков/Телеграф 6 / 18

Бойко Кичуков/Телеграф 7 / 18

Бойко Кичуков/Телеграф 8 / 18

Бойко Кичуков/Телеграф 9 / 18

Бойко Кичуков/Телеграф 10 / 18

Бойко Кичуков/Телеграф 11 / 18

Бойко Кичуков/Телеграф 12 / 18

Бойко Кичуков/Телеграф 13 / 18

Бойко Кичуков/Телеграф 14 / 18

Бойко Кичуков/Телеграф 15 / 18

Бойко Кичуков/Телеграф 16 / 18

Бойко Кичуков/Телеграф 17 / 18

Бойко Кичуков/Телеграф 18 / 18

Началото на протеста беше обявено за 18 часа. Хора прииждаха дълго след това. Имаше и специална прожекция на фасадата на сградата на парламента, където бяха изписани думите „позор“ и „свобода“. Бе изписано и "Мафия". Виждаше се и глава на прасе и белезници, и надпис "Ела в понеделник. Да спрем кражбите от бюджета". На екрана на сцената се излъчват различни видеоклипове, посветени на бюджета и протеста, както и изказвания на председателя на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски и кадри с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, писа БТА.

ЗАРАДИ ПРОТЕСТА: Терзиев отложи запалването на коледната елха

По-рано през деня полицията излезе с предупреждение срещу ескалации, а от опозицията заявиха, че имат информация за провокатори по площадите.

Има полицейски кордони около сградите на всички основни институции в района. От СДВР още по обед в понеделник заявиха, че изграждат общо 9 КПП-та. Целта е да се проверяват хората за внасянето на забранени предмети и да не се стига до ескалация на напрежението. Пунктовете са до булевард "Мария-Луиза, в прохода до Министерски съвет, на улица "Леге" до Президентството, пред и зад Националната художествена галерия, кръстовището на улиците "Триадица" и "Сердика", на булевард "Дондуков" при улица "Веслец" и на улица "Княз Александър Първи".

СДВР: Протестът да бъде прекратен при ескалация на напрежението!

Метростанция "Сердика"

Заради протеста метростанциите прегряха. Имаше ступване на огромно множество от хора, които се опитват да стигнат до центъра на столицата, за да се включат към демонстрацията.

Припомняме, че това е вторият голям протест срещу Бюджет 2026 в последните дни. Предишната демонстрация в центъра на София се проведе на 26 ноември. Тогава се стигна до ескалация на напрежението. Яйца и бутилки полетяха към сградата на парламента. Имаше и трима ранени полицаи. Сега целта е всичко това да бъде избегнато.

Бизнесменът Васил Божков, известен с прозвището си Черепа, се присъедини към протеста в столицата.

Той взе участие и в демонстрациите на 26 ноември, но бе изгонен с думите: „По-добре да не сте тук, миналото свърши време е за бъдещето“ от журналиста Манол Глишев. Това стана ясно от клип, качен във Фейсбук. На него се видя как протича разговора между двамата. Глишев иронично помоли Божков да изгаси пурата си, която е негова запазена марка, и го помоли ако не го направи поне да пуши по-далеч от тях.

Протести се провеждат в цялата страна!

Пловдив

Най-малко две хиляди души се събраха за старта на протеста срещу Бюджета 2026 в града под тепетата. Към момента площад "Съединение" и бул. “Шести септември” са напълно затворени. Протестиращите ще тръгнат по главната улица на Пловдив след около час . В тази връзка е създадена организация шествието да бъде съпроводено от полицейски служители, а при възникнала необходимост да бъде въведена временна организация на движението.

Протестът е организиран във Фейсбук от Габриела Георгиева, Калоян Калинин и доброволци активисти. Сред останалите искания са реалистични разчети, прозрачност и социална защита, както и политики, които работят за гражданите, не за партийни сделки. В началото Калоян Калинин заяви, че протестът ще бъде мирен и надпартиен. “Този протест е за вас и за мен. Днес не сме на площада, за да се делим. Днес казваме: “Стига айляк”, каза организаторът, а гражданите отвърнаха с викове “Оставка”. “Не вярвам че трябва да махаме човешкото, за да ни чуят. Не вярвам, че простащината е път към промяната. Културата ни не се измерва в това кого мразим, а в това как защитаваме себе си”, бе посланието на Калинин.

Велико Търново

Протест срещу статуквото в България за кратко затвори за движение главната улица във Велико Търново, а част от водачите на автомобилите подкрепиха протестиращите, свирейки с клаксоните си.

Бургас: Полицията отведе двама провокатори

Демонстрацията в морския град събра много хора пред сградата на общината. Включват се представители на различни граждански и професионални групи. Участниците изразяват несъгласие с предвидените бюджетни параметри за следващата година и настояват за промени. Протестът протича спокойно и без нарушения на обществения ред. На място има засилено полицейско присъствие. Беше направен опит за провокация, като полицаи отведоха един човек. Организаторите определиха бюджета като “небалансиран“ и “несправедлив“, а основните им критики са свързани с ниските средства за регионите, недостатъчното финансиране за образование и здравеопазване, както и неизпълнени ангажименти към работещите в публичния сектор.

Варна

В морската столица на България протестиращи се събраха пред сградата на областната администрация. Хората издигнаха плакати и скандираха искания за оставка на управляващите. Информация за демонстрацията бе разпространена в социалните мрежи на партиите "Да България“, "Продължаваме промяната" и местната структура на "Демократи за силна България“.

Русе

В крайдунавският град протестът срещу бюджета се проведе пред Съдебната палата. Той бе организиран във Фейсбук. От полицията съобщиха за БТА, че заявлението е подадено в следобедните часове на днешния ден. Част от присъстващите носеха български национални флагове и знаме на Европейския съюз, плакати с надписи "Аман от свинщини", "Не на репресиите" и скандираха "Оставка!". Протестиращите се заканиха да се събират всяка вечер по същото време, докато правителството не подаде оставка. Те заявиха, че търпението им е изчерпано и нямат никакво доверие на управляващите. На два пъти присъстващите изпяха българския химн, след което скандираха "Българи, юнаци!" и "Сърце, душа за България". Близо час след началото на протеста участниците в него приближиха на няколко метра сградата на Съдебната палата. Това наложи разполагане на служители на "Охранителна полиция" непосредствено до нея. По-късно протестиращите скандираха "Ние сме властта". Близо два часа след неговото начало протестът приключи и хората се разотидоха.

Добрич

Протестът продължи почти два часа. Проведе се пред сградата на Общината. На събитието имаше полицейско присъствие. Демонстрацията бе в пешеходна зона и не се стигна до затваряне на улици и ограничаване на движението в града. Общинският съветник от групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) обясни, че те като политическа сила са поели ангажимент да внесат документите за организацията на протеста, но той е граждански. Гражданите носеха плакати с надписи: "Оставка", "Мутри вън", "Д като фалит", "Стига тежести върху хората" и други.

Шумен

Около час и половина продължи протестът пред сградата на Община Шумен, организиран от граждани в социалните мрежи. Те се обявиха срещу бюджета за 2026 г. и сегашното управление на страната. Началото бе в 18:00 ч., а краят му около 19:30 ч., когато пред Общината останаха малцина. Демонстрациите преминаха мирно, без пострадали и без ескалация на напрежението. В протеста се включиха хора на различни възрасти, около 200 души, по данни на полицията. Чуваха се скандирания "Мафията вън!", "Оставка", "Тиквата вън", "Кой не скача е дебел". Протестиращите носеха национални флагове, както и плакати с надписи: "За по-добра България", "Кой ще ни даде пари", "Не се наядохте", "Стоп на кражбите", "Думата България не съдържа Д".

Старозагорчани - разделени на два лагера

В Стара Загора се проведе и контрапротест. Граждани се обявиха срещу "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Те се появиха пред сградата на Община Стара Загора минути след началото на демонстрациите на други граждани, които се обявиха против приемането на бюджет 2026 в сегашния му вид и оставка на правителството. Протестиращите носеха плакати, на които бе написано „ПП-ДБ вън от протеста и от държавата“, „Не сме декор за партии. Протестът е за граждани“, „Кой заложи затваряне на 40 процента от тецовете в ПВУ“, „Промяната – убийците на българската енергетика“. Представител на групата съобщи, че и техните действия са граждански и надпартийни, но се стигна до размяна на словесни обиди и скандирания с протестиращите срещу бюджета. Полицейското присъствие предотврати инциденти. Двете групи бяха разделени от полицейски кордон, а след известно време двете протестни действия продължиха на едно и също място.

Плевен

Жители на Плевен се събраха пред Концертна зала „Катя Попова“. Демонстрацията е организирана в социалните мрежи. Протестиращи издигнаха плакати, сред които „Прокуратурата не е над Конституцията“ и „Спрете да крадете парите ни“.

Ловеч

Протестиращите срещу бюджета за 2026 г. в Ловеч тръгнаха на шествие. Първоначално те се събраха на площада пред Областната администрация. Демонстрацията им стигна до централния бул. „България“. Гражданите се спряха първо пред местните централи на ДПС и ГЕРБ със скандирания „Оставка“. Протестът преминава мирно, без инциденти, като е съпроводен от полицаи. Шествието продължава и към момента.

Очаквайте подробности...