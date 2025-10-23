З адача на правителството е да няма криза на горивата и да не се вдигат цените, заяви днес президентът Румен Радев във връзка с наложените от САЩ санкции срещу най-голямата частна руска петролна компания „Лукойл“, която е собственик на българската рафинерия „Лукойл-Нефтохим“.

Как точно ще се изразят санкциите, тепърва ще се уточнява. Възможна е ескалация, добави президентът и заяви, че очаква да се вземат всички мерки, така че да няма криза на горивата в България.

Това е изключително важно. Всеки ден, в който тази война продължава, ще има ескалация във всички останали сфери, добави Радев.

Борисов: Може да останем без гориво!

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании – "Роснефт" и "Лукойл", и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

Държавният глава участва в бизнес форум в София, посветен на възможностите за сътрудничество между България и Виетнам.

Българската народна банка (БНБ) започна преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на ограничителните мерки спрямо руските енергийни компании "Роснефт" и "Лукойл".

*Източници: БТА/БГНЕС