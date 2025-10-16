Б ългаринът ще може да пътува само по паспорт до екзотична дестинация.

Считано от 7 октомври 2025 г., българските граждани с обикновен паспорт могат да пътуват до Република Южна Африка без виза за краткосрочен престой до 90 дни. Това съобщиха от Министерството на външните работи.

Решението за въвеждане на безвизов режим важи само за посещения с цел туризъм и други краткосрочни цели. Не се допуска безвизово влизане за дейности като обучение, работа, откриване на бизнес и медицинско лечение.

Мярката е израз на високото ниво на двустранните отношения между България и Южна Африка и ще улесни значително контактите между гражданите, туристическия поток и бизнес обмена между двете страни.

Към момента българските граждани могат да пътуват без виза за краткосрочни престои в над 170 държави по света.

