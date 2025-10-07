В Раздол времето сякаш е спряло – но не в спокойствие, а в ужас. Осем години след като животновъдът Костадин Върсаминов се заселва в родния имот на дядо си, жителите живеят като в криминален сериал – с побои, скандали и заплахи.

Двама кметове от община Струмяни още помнят 2023 година, когато твърдят, че Върсаминов ги е заплашил с брадва. Днес, въпреки делата и актовете, кошмарът продължава, пише NOVA.

Хората в селото разказват, че не минава ден без да се сблъскат с агресия – било словесна, било физическа. Кравите на Върсаминов бродят свободно из улиците и дворовете, унищожават градини и реколта, а страхът е станал част от ежедневието.

„Като го видим, всички се прибираме по къщите“, казват местните.

Самият Костадин обаче твърди, че е жертва на заговор: „От 2018 г. съм в наследствения имот и оттогава започнаха жалбите. Не съм удрял никого, брадвата си я нося, защото живея с животни и ходя нощем в гората. Това са постановки.“

Върсаминов признава, че „понякога няколко крави се обърквали и влизали в селото“, но според него проблемът е преувеличен.

Полицията потвърждава, че сигналите са безброй. Съставяни са актове, предупреждения и дори досъдебни производства. Но реална промяна няма – Върсаминов е все още там.

От Агенцията по храните признават, че глобите му – над 1200 лева – всъщност се плащат от роднина, на чието име се водят животните.

А кметът на Раздол Георги Пендурков вдига ръце: „Не можем да се справим. Срещу нас стои агресия.“

Раздол – едно село, в което кравите са навсякъде, хората се страхуват да излязат, а брадвата отдавна е станала символ на власт.