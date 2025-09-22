В сички зони за къпане във Варна и Варненска област продължават да са с отлично качество на морските води и към края на сезона. Това показват актуалните резултати от мониторинга на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Варна, като последните проби са взети на 15 и 16 септември.

Почти всички зони по варненското крайбрежие показват резултати под 15 MPN/100 см³ за чревни ентерококи и ешерихия коли, става ясно от мониторинга.

Контрол

На Офицерския плаж във Варна са отчетени 159 MPN/100 см³ ешерихия коли. На плажа под минералния басейн в курорта Св. св. Константин и Елена има 144 MPN/100 см³ ешерихия коли и 77 MPN/100 см³ чревни ентерококи, което се вмества в допустимото за отлично качество на водата. Продължителността на сезона за къпане във Варненска област е от 1 юни до 30 септември, а на контрол подлежат 23 зони. Морската вода се проверява по два показателя - ешерихия коли и чревни ентерококи. Честотата на пробонабиране е 2 пъти месечно, а в зоните за къпане в град Варна: Офицерски плаж, Централен плаж, Южен плаж и плаж Аспарухово – 3 пъти месечно през месеците юни, юли и август.

Градуси

Плажовете във Варна и региона са пълни. Температурата на въздуха е между 25-30°. Вълнението на морето е 2 бала, а температурата на водата е около 24-25°. През новата седмица сутрин ще остане доста хладно, но дневните температури ще продължат да се повишават. Ще бъде слънчево, с изключение на източните райони в часовете до обяд - там ще бъде със значителна ниска облачност. В сряда ще започне да се увеличава и високата и средна облачност. В четвъртък заоблачаването ще продължи и на места, главно в източните и в планинските райони, се очакват валежи, предимно слаби. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще се усили и дневните температури ще се понижат с 5 до 7 градуса.

Любомир Славов