К омисията по бюджет и финанси се превърна в арена на сблъсъци между опозиция и управляващи, докато се обсъждаха вторите четения на бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване.

Депутатите от ПП-ДБ питаха защо заседанието се провежда в почивка на НС – практика, която според тях показва страх от нормално обсъждане. Председателят Делян Добрев отвърна с ирония: „Съжалявам, че ви се провали събитието, което планирахте.“

БОРИСОВ: Коалиционните партньори са се разбрали за бюджета!

От „Възраждане“ подчертаха, че подобно извънредно заседание е безпрецедентно, а лидерът на ПП Асен Василев се закани: „Няма по тъмно да приемате бюджета. Толкова ли ви е страх?“

Йордан Цонев от ДПС се опита да успокои ситуацията: „Недей вика.“

Междувременно, опозицията внесе предложения за коледни и великденски добавки за пенсионерите, намаляване на администрацията, по-висок праг за ДДС и пари за фитосанитарен контрол.

Синдикати, част от бизнеса и опозиционни партии вече готвят протести и блокади на парламента. Борисов пък заяви, че причината за недоволството не е бюджетът, а влизането на България в еврозоната: „Колкото и да се напъват, ще ви вкарам в еврозоната от 1 януари.“

РАЗМЯНА НА РЕПЛИКИ: Еврозоната скара депутатите!

Опозицията обаче предупреди за рискове: дефицитът може да надхвърли 3%, а според тях бюджетът „лъже“ за финансите и това може да доведе до процедура на свръхдефицит. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов допълни: „Още преди да сме влезли в клуба на богатите, ни казват, че имаме проблеми.“

Борисов, от своя страна, успокои, че ЕК само е представила данни, а когато България получи дерогацията за отбраната, дефицитът ще бъде 2,7%.