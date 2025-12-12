О брочна плочка „Тракийски конник“, открадната преди почти 30 години от Историческия музей в Разград, бе върната на музея в Разград. Tова беше разкрито от Министерството на културата.

В своя профил във Фейсбук ведомството разкри:

„След проведена успешна координация и съвместни действия на служители от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ и полицейските служби на Кралство Испания в страната ни бе върнат ценен археологически обект – оброчна плочка „Тракийски конник“. Артефактът е бил откраднат през 1996 г. от Регионалния исторически музей - Разград.

През 2024 г. чрез канала на Интерпол в ДМОС е постъпила информация, че предмет, който е обявен за издирване е идентифициран на територията на Испания, след като е бил предлаган на онлайн търг. След потвърждение от българска страна, че предметът е обявен за откраднат, аукционната къща прекратява продажбата му. Незабавно е осъществена координация между МВР, Министерството на културата и Прокуратурата на Република България, като са проведени и няколко междуведомствени срещи. В резултат на активното съдействие на испанските компетентни органи през януари 2025 г. артефактът е бил доброволно предаден на Националната полиция на Испания от неговия притежател. На 18 юни оброчната плочка „Тракийски конник“ беше официално предадена на посланика на Република България в Мадрид.

Днес на официална церемония в Министерството на културата спасеният артефакт бе предаден от заместник-министъра на културата доц. д-р Тодор Чобанов - Todor Chobanov - на директора на Регионалния исторически музей в Разград Таня Тодорова.

Заместник-министърът на културата Чобанов благодари на всички участвали в успешната реализация. От името на министъра на културата Мариан Бачев и на целия екип на Министерството на културата и от свое име той изрази признателност за професионализма и методичната работа, довели до успешното приключване на процеса по връщане на „Тракийския конник“ в България.

Специални благодарности доц. Чобанов отправи и към преподавателката по история на изкуството към Университета “Grenoble Alpes” г-жа Джамила Фелаг-Шебра, която е сигнализирала на испанските полицейски власти за артефакта. Тя също бе част събитието чрез видео връзка и получи благодарствена грамота от министъра на културата Мариан Бачев, както и покана да посети страната ни.

Домакин на събитието по предаването на оброчната плочка бе зам.-министърът на културата Тодор Чобанов, а официални гости - посланиците на Република Франция Н. Пр. г-жа Мари Дюмулен, както и на Кралство Испания Н. Пр. г-н Мигел Алонсо Берио.