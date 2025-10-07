С лед опостушителните наводнения и червения код за опасни валежи днес, обстановката в област Бургас към момента е спокойна.

Не са постъпили сигнали от общините за проблеми или нужда от съдействие.

През изминалата нощ областният управител е участвал в денонощното дежурство.

Продължава известяването чрез системата BG- ALERT на територията на Елените. Комплексът остава затворен. Организирани са няколко пункта, които се контролират, за да не може никой да влезе.

Според част от живеещите в района и експертите именно строителството и начинът, по който са позиционирани хотелите, са предпоставка за бедствието.

Източник: NOVA