В община Созопол е обявен ден на траур в памет на тримата младежи, загинали при тежка катастрофа в петък вечер.

Установено е, че 18-годишният водач на автомобила е получил свидетелството си за управление само ден преди фаталния инцидент. По случая е разпоредена проверка на проведеното обучение, която обаче е силно затруднена. Причината е, че шофьорският курс на младежа е завършил ден преди влизането в сила на задължителната дигитализация на обучението, което прави почти невъзможно проследяването на реалните учебни часове и маршрути.

В знак на съпричастност към близките на жертвите, знамената на всички обществени сгради в града са свалени наполовина, предаде БГНЕС.