С толичната община кани всички граждани да се присъединят към инициативата „София без фасове“ на 20 септември 2025 г. От 10:00 до 12:00 на пл. “Александър Невски” доброволци, бизнеси и екипи на Столичния инспекторат ще разчистят пространството от фасове – едни от най-трудните за почистване и опасни за околната среда отпадъци.

За участниците в „София без фасове“ на площад „Александър Невски“ са осигурени чували, специални щипки, както и вода и кафе. На тяхно разположение ще бъдат и специални табакери - урни за гласуване, в които пушачите ще могат да подкрепят една или друга теза за София, изхвърляйки фаса си в съответната опция. След събитието табакерите ще бъдат разположени на ключови места в София, където пушенето често се оказва замърсител на градската среда.

От Столична община обръщат внимание, че един единствен фас може да замърси до 1000 литра вода - филтрите им не са памук, а пластмаса, която се разгражда десетилетия наред, изпускайки в почвата и водата над 7000 токсични химикала – никотин, тежки метали и канцерогенни вещества. Те убиват микроорганизми, застрашават животните и в крайна сметка стигат до нашата хранителна верига.

Инициативата се организира с посланието, че грижата за малките неща показва грижата за целия ни град.