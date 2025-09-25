С офия е домакин на младежката среща на Червения кръст и Червения полумесец от Европа и Централна Азия.

Събитието ще бъде открито днес от 14:30 ч. в библиотека „Проф. Богдан Богданов, д.н.“ на Нов български университет.

Младежката среща е утвърден международен форум, който се провежда веднъж на всеки две години и обединява представители на националните дружества от региона на Европа и Централна Азия. Тя предоставя платформа за изграждане на партньорства, обмен на добри практики и идеи, както и за разработване на съвместни инициативи в подкрепа на хуманитарните каузи и по-широкото включване на младите хора в дейността на Червенокръсткото движение.

В актуалното издание участие ще вземат над 80 младежки лидери от близо 40 национални дружества, както и представители на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец. Срещата ще се проведе в периода 25–28 септември 2025 г. в София, като програмата ѝ включва работни сесии, дискусионни панели и интерактивни модули, насочени към развитие на лидерските умения, устойчивото развитие и социалната ангажираност на младите доброволци.

Сред високопоставените официални гости са вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова, вицепрезидентът на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец и член на Борда на Швейцарския Червен кръст г-н Мануел Беслер, посланикът на Дания в България Н. Пр. Флеминг Стендер, председателят на БЧК акад. Христо Григоров, генералният директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов, оперативния мениджър на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец за България г-н Джеймс Белами и представители на институции и партньорски организации.

