С пасиха 2-годишно мече край Смолян.

Животното е било в безпомощно състояние в река между селата Смилян и Кошница.

Сигнал за него е подаден около 19 часа в сряда на спешния телефон 112.

Експерти на РИОСВ - Смолян, служители на ДГС - Смолян и полицаи от РУ-Смолян се отправили към мястото, за да окажат помощ на мечето.

След като то било открито - било упоено и прегледано.

Установено е, че мечето е женско и има рана в областта на врата, която вероятно е от няколко дни.

В ранните часове на четвъртъка животното е транспортирано и предадено на Парка за танцуващи мечки в град Белица. Там ще му бъдат направени допълнителни прегледи и за него ще бъдат положени необходимите грижи.

Източник: NOVA