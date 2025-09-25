С пасиха 2-годишно мече край Смолян.
Животното е било в безпомощно състояние в река между селата Смилян и Кошница.
Сигнал за него е подаден около 19 часа в сряда на спешния телефон 112.
Експерти на РИОСВ - Смолян, служители на ДГС - Смолян и полицаи от РУ-Смолян се отправили към мястото, за да окажат помощ на мечето.
След като то било открито - било упоено и прегледано.
Установено е, че мечето е женско и има рана в областта на врата, която вероятно е от няколко дни.
В ранните часове на четвъртъка животното е транспортирано и предадено на Парка за танцуващи мечки в град Белица. Там ще му бъдат направени допълнителни прегледи и за него ще бъдат положени необходимите грижи.
