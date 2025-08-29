86-годишна жена от Бургас е починала, а двама полицейски служители от Районно управление – Карнобат са леко обгазени след инцидент в дом за възрастни хора с деменция в село Огнен, община Карнобат, предава NOVA.

Сигналът за задимяване в сградата е подаден около 22:16 ч. на 28 август на телефон 112. Първоначалната информация била за пожар, но при пристигането на автопатрул от Районно управление – Карнобат на място не е установен пламък, а силно задимяване. Предполага се, че то е причинено от техническа неизправност в ел. Таблото.

В дома пребивавали 45 души, повечето от които трудно подвижни. Всички обитатели били евакуирани. По време на евакуацията двамата служители на реда вдишали дим и били леко обгазени.

На път към болницата в Карнобат в линейката починала 86-годишна жена. Предполагаемата причината за смъртта е инфаркт.

Останалите домуващи били настанени в лечебното заведение в Карнобат за наблюдение и пренощуване.

Директорът на Областната дирекция на МВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов ще отличи с награди двамата полицейски служители.