М асово сърби от граничните с България райони пътуват до София на шопинг и да заредят евтино гориво. Това каза пред „Телеграф“ Мариана Пеловски, шеф на туристическа агенция. Обикновено идват до столицата да пазаруват в търговските центрове, а на връщане си пълнят резервоара с гориво. Това е хубаво за нашата икономика, тъй като досега предимно българи харчеха парите си в Сърбия, поясни Пеловски. Освен западните ни съседи, но и гърци влизат у нас заради по-евтините горива. В момента цената на бензина в Димитровград в Сърбия е 3,05 лв. за литър, а дизелът е 3,28 лева. У нас А95 е с 63 ст. по-евтин и средната му цена е 2,42 лв. Нафтата е с 80 ст. по-ниска цена на българските бензиностанции и върви по 2,48 лв. за литър.

Дефицит

Има притеснения в туристическия бизнес относно заплахата в Сърбия да има дефицит на горива. Преди ден сръбският президент Александър Вучич обяви във видеопубликация в Инстаграм, че има осигурени достатъчно горива поне до 15 януари, може би дори до 25 януари. Никой не трябва да се тревожи, имаме безброй технически проблеми и неволи, но държавата знае как да реши тези проблеми, каза Вучич. Той добави, че се гордее с гражданите и със силата на държавата, която е успяла да поддържа пълна стабилност на енергийната система повече от 70 дни без капка петрол.

Екскурзии

Освен около коледните и новогодишните празници, но и през януари много българи празнуват в Сърбия. Много българи се очаква да посрещнат Нова година в Белград, а разстоянието в двете посоки дотам е 800 км. Затова е и необходимо да се зареди гориво в Сърбия, посочи Пеловски. Последния уикенд на първия месец на 2026 година пък се провежда Фестивал на „Пеглана колбасица“ в Пирот. Организират се пакетни екскурзии от България с транспорт, нощувки (1-2) със закуски, а входът за фестивала и дегустацията е с допълнителна такса (около 400 динара/6 лв.).

Елена Иванова