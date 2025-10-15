К ървава нощ за столицата — двама души загинаха при два отделни пожара в София само за едно денонощие.

По данни на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, 62-годишен мъж е намерил смъртта си в апартамента си в квартал „Люлин 2“, след като огънят бързо обхванал жилището.

Малко по-късно 86-годишна жена също загубила живота си при пожар в „Хиподрума“.

Само за последните 24 часа у нас са горели 57 пожара, при 18 от които има сериозни материални щети, предаде БТА.

Пожарникарите са реагирали на 94 сигнала, включително 35 спасителни акции, а две повиквания се оказали фалшиви.