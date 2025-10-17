Н ад 3000 незаконни сметища ни тровят. Толкова са локализираните места с отпадъци на територията на страната към края на август, съобщиха от Министерството на околната среда и водите в отговор на запитване от „Телеграф“.

СЛЕД ДЪЖД - КАЧУЛКА: Търсят има ли застрояване по всички дерета и реки по Черноморието

Поводът е наводненията във вилно селище Елените като една от вероятните причини за него е посочено именно незаконно сметище и строителство върху дерето, по което трябва да се оттича водата от планината. От министерството посочиха, че в началото на годината беше създадена карта на замърсените с отпадъци терени, която е качена на страницата на институцията. При извършените проверки е установено, че видът на отпадъците е основно от строителството и от бита. Най-голям брой замърсени с отпадъци терени са локализирани в района на Варна, Плевен и София.

Интереси

Най-големият проблем за Варна и крайбрежните зони остават презастрояването, обуславяно от огромно търсене, въпреки рекордните цени от по 2000 евро за квадратен метър и нагоре. Нови сгради никнат в свлачищни райони, а дерета се запълват със строителни отпадъци, като върху тях се появяват блокове, коментираха експерти. Пример за това е огромното дере през Виница към к.к. Св. св. Константин и Елена. Застроени дерета има в местност Розмарин, кв. Галата, Аспарухово, Ален мак, Пчелина, Карантината, Зеленика и в почти целия град.

Периодично от незаконното ромско гето, разположено в огромна част от централното кметство „Одесос“, се извозват тонове отпадъци, които падат по ската към бул. „Васил Левски“, а оттам попадат в един от основните отводнителни канали на града. В него има поникнали дървета и друга растителност.

Засипани

Зоната на Кокарджа дере е опасна заради засипани ръкави в квартал „Изгрев“, около улица „Орхидея“ над Подвис. Там е изграден 11-етажен блок и трансформатор върху пътя на поройната вода. По план там предстои изграждане на нови високи жилищни кооперации, въпреки че теренът е рисков. Дерето е важно водно съоръжение, което започва от Франгата и представлява полусуха река, но нерядко в долната си част водата тече силно. Състоянието на Франга дере е още по-тежко – каналът е затрупан с боклуци и паднали дървета, които не са почиствани от години. На места са засипани цели участъци, а върху земната маса вече има оформен платен паркинг.

РАЗРОВИШ ЛИ ГО, ЩЕ МИРИШЕ: Слънчака, Златните и София - също строени върху реки! (ВИДЕО)

Въпреки че в кадастъра са обозначени деретата във Варна, Общият устройствен план допуска застрояване при съблюдаване на специфични нормативи и класификации, които обаче фактически се тълкуват грешно или игнорират. Това създава предпоставки за опасни строителни практики, при които публичните интереси остават на заден план.

Мерки

От екоминистерството обявиха, че към момента са почистени от отпадъци 1206 терена, като най-много са във Варна (571 бр.) и Бургас (134 бр.) Регионалните инспекции по околна среда и водите пък са съставили 63 акта за установени административни нарушения и са издадени 42 наказателни постановления на обща стойност 155 660 лв., с които са наложени глоби и имуществени санкции на 37 кметове и 7 общини.

Мерки

Въпреки тези мерки тенденцията е място, което е било използвано за незаконно сметище, отново да бъде засипано с отпадъци. Много от общините са започнали да осигуряват видеонаблюдение, както и да възлагат охрана на проблемните точки на замърсяване. Усилията са насочени към преустановяване на повторното замърсяване на вече почистени терени.

Също така правителството е ангажирано с решаване на проблема, като МОСВ в партньорство със сдружението на общините работи по промени в Закона за управление на отпадъците. Преди дни министърът на правосъдието предложи промени в Наказателния кодекс, с които изхвърлянето на битови, производствени или строителни отпадъци в големи количества на незаконни сметища да стане престъпление, което да се наказва с лишаване от свобода и с глоба.

Предложението гласи, че изхвърлянето на големи количества отпадъци извън регламентираните сметища, с което се създава опасност за живота и здравето на хората, да се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от 5000 до 30 000 лв.

Градинари цапат до Ивановските скални църкви

Преди няколко месеца незаконно сметище се появи в местността По Лома по пътя за Ивановските скални църкви, които са обект под закрилата на ЮНЕСКО. Местни хора решили, че е по-удобно да изхвърлят там битовите си боклуци, пръчки от резитба, растителни отпадъци от чистенето на дворовете и др. Тогава Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе се самосезира и извърши контролна проверка, при която се установи, че замърсеният терен съгласно идентификатора е пасище и териториално принадлежи към община Иваново.

На кмета на община Иваново бе даден едноседмичен срок за почистване на незаконното сметище. Освен този случай е имало и други за замърсени терени, пак по пътя за историческия обект.

Община го извозва безплатно

Контейнерите и извозването на строителни отпадъци за физически лица е безплатно в Благоевград. Това стана, след като Общинският съвет в града преди една година прие предложението на кмета Методи Байкушев. Така тази услуга стана напълно безплатна, а единственото, което гражданите трябва да направят, е да поръчат контейнер. До миналата година това струваше на благоевградчани 54 лева.

По-малки количества строителни отпадъци хората могат да поставят в чувал и да оставят до контейнера за битов отпадък, като уведомят предварително почистващата фирма. През юни миналата година, за да предотврати екологична криза, кметският екип затвори функциониращото от години незаконно сметище в село Изгрев и подписа договор за извозване на строителни отпадъци на лицензираната за целта площадка в община Бобошево.

Дерето край село Церово пък често се превръщаше в незаконно сметище. Същото се случва все още с коритото на река Струма в района на Симитли и Кресна, където се изхвърлят нерегламентирано различни строителни отпадъци.

*По темата работиха: Елена Иванова, Любомир Славов, Владимир Симеонов, Жанета Йорданов

Екип на Телеграф