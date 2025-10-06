З апочва да се размирисва истината за фаталния потоп по южното ни Черноморие.

ВОДЕН АД НА ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ: Задействаха масова евакуация! (СНИМКИ+ВИДЕО)

Трагедията в курортния комплекс "Елените" и Царево поставят на масата въпроса кой, как и срещу какво е давал разрешения за строеж там. А и не само там.

ПЪРВА ЖЕРТВА: Смърт във водния ад край Елените!

ВОДНИЯТ АД НА ЧЕРНОМОРИЕТО: Броят на жертвите расте! (ВИДЕО)

Според експерт виновни за бедствието в „Елените” са общината, ДНСК и Басейнова дирекция

Курортите Златни пясъци и "Слънчев бряг" са застроени върху дюни, запечатани са реки.

В София също има строежи върху реки, както и в "Константин и Елена".

Натиск и масова практика

Строежът върху реки и речни легла е масова практика. Това каза бившият министър на околната среда и водите Юлиан Попов в ефира на "Здравей, България" по повод бедствието, причинило огромни щети и взело жертви в "Елените".

По думите му законът е дефектен и неясен относно строителните дейности.

"Потопът в "Елените" е бил причинен от необичайно високи количества дъжд. Трябваше да очакваме валежите.

През 2023 г. станаха големите наводнения около Царево и тогава изготвихме доклад. Един от факторите е климатичните промени, които ще донесат все повече екстремни явления.

Много е важно да се направи сериозно разследване на всички фактори, довели до бедствието.

Често се оказва натиск върху кадастъра да не се включват реки и дюни - има и израз за подобни случаи - "дюнна слепота", обясни още Попов.

Недопустимо в "Елените"

"В "Елените" има две реки - Дращела и Козлука. Върху тях са строени сгради, което е абсолютно недопустимо.

Да търсим кой е разрешил това би било въпрос на обществена допустимост.

Не е една партия или един човек.

Вероятно са били нужно много подписи, включително на Басейнова дирекция.

Масово се строи върху дерета, дюни (естествена защита от натиска на морето) и реални реки", добави бившият министър.

Законът

Експертът по природни бедствия Атанас Кръстанов посочи, че има няколко правни норми, засягащи речните корита:

- Законът за водите

- за устройство на териториите

- за МОСВ.

"В тях изрично е упоменато - забранено е всякакво строителство върху речни легла. По водосборните зони и речните корита асфалтиране и бетониране абсолютно не е разрешено. Това е престъпно строителство, а отговорността е на общината, ДНСК, Басейнова дирекция.

Тези институции трябва да бъдат съдени.

ВОДНИЯТ АПОКАЛИПСИС: Започва разчистване, установяват се щетите (ВИДЕО)

Тъй като строителството е незаконно, трябва постройките да се премахнат. Да изменяш речно корито е престъпно", категоричен е Кръстанов.

Да се разруши

"Строителството върху речни корита в цялата страна трябва да бъде разрушено, защото е незаконно, безапелационно заявява експертът по климат, енергия и зелени политики Георги Стефанов.

Подробните и общите устройствени планове могат да покажат кои са те.

Вероятно става дума за стотици обекти. В почти всяко населено място има такива - в нарушение на Закона за водите

Климатът се изменя, наводненията буквално са всяка втора година, може да станат навсякъде. Държавата трябва да предприеме действия рисковите територии да бъдат описани и впоследствие - застраховани", смята Стефанов.

*Източник: NOVA