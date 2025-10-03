П отопът по Южното Черноморие взе първа жертва. Мъж се удави, след като мощна приливна вълна помете ваканционно селище Елените.
Жертвата се е намирала в апартамент на първия етаж, когато стихията връхлетяла.
В същото време три жени били изведени минути преди водата да ги погълне.
Кметът на Несебър Николай Димитров потвърди трагедията.
В Свети влас няма бедстващи хора, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.