К урортите Елените, Несебър, Свети Влас и Царево са под вода. Тече спешна евакуация във ваканционно селище Елените, след като проливните дъждове преляха река и наводниха района. Системата BG-Alert изстреля тревожни съобщения с призив за незабавно качване на високо. На място са повече от 10 екипа на пожарната.

Кметът на Свети Влас Иван Николов определи ситуацията като бедствена: „Има обърнати коли и наводнени домове“.

По непотвърдена информация, двама души са завлечени в морето с автомобил.

„Такава вода не сме виждали от 30 години“, каза той. По думите му имало достатъчно хора на терен, хората били в паника, но нямали сигнали за бедстващи.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи пред NOVA, че има бедстващи хора и вече са извикани водолази. За онези, до които наземните екипи не могат да стигнат, се готви спасителна операция с хеликоптер.

По-рано стана ясно, че кметът на Бургас Димитър Николов въведе частично бедствено положение в цялата община. То е в сила до 6 октомври.

Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на областния град, рибарското селище Ченгене скеле, село Маринка и в.з. Черниците.

Мостът над река Изгревска при село Изгрев, община Царево, е с компрометирана цялост. Поради това се затваря за движение републикански път II-99 Царево – Малко Търново, считано от изхода на Царево в посока Малко Търново.

Няколко екипа на жандармерията също са разпръснати в помощ на населението в региона. Един екип е ситуиран в подхода към къмпинг „Нестинарка“, за да не се допускат превозни средства към наводнения район. Друг екип е разположен край моста на село Арапя, където ситуацията също е сложна.