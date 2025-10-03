К метът на Бургас Димитър Николов въведе частично бедствено положение в цялата община.

То е в сила до 6 октомври.

Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на областния град, рибарското селище Ченгене скеле, село Маринка и в.з. Черниците.

Според данните на хидрометеорологичната станция в Черниците за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд. Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона.

В кв. „Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище - 117 л/кв.м.

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. „Победа“. Движението от к-с „Меден рудник“ към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили в района на голям строителен магазин.

Затворен е сухопътният достъп до рибарското пристанище „Крайморие“. Там има преобърнати 5 лодки.

Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони. Движението на автомобили в района на Ченгене скеле и „Черниците“ е ограничено.

По-рано беше обявено бедствено положение в община Царево.

Източник: NOVA