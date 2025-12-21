С ъдът остави за постоянно в ареста 29-годишния педофил, който беше арестуван в София в петък. Акцията на ГДБОП е свързана с разпространение на детска порнография, като в нея участваха и антимафиоти от отдел "Киберпрестъпност". По време на задържането, на компютъра на мъжа са открити хиляди файлове с порнографско съдържание, имало и потресаващи кадри с малки деца.

арестуваният педофил

Заседанието на съда беше при закрити врата заради интимния характер на снимките. Пред магистратите мъжа е заявил, че съжалява. Не е ясно дали е дал обяснение откъде е взимал педофилските снимки и видеоклипове. неофициално стана ясно, че в тях има малолетни лица, които не са от България.

Спецоперацията се проведе в петък, а десетки граждани станаха свидетели как маскираните спецченгета извеждат задържания 29-годишен мъж от дома му.