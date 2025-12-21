Х иляди хора аплодираха и танцуваха около Стоунхендж, докато Слънцето изгряваше над праисторическия каменен кръг в неделя, на зимното слънцестоене, предаде Асошиейтед прес, цититрани от БТА.

Happy winter solstice from Stonehenge ☀️



This morning, we welcomed around 8.5k people to celebrate the year’s shortest day and the promise of longer days ahead. We live-streamed the celebrations, with over 242k views from around the world. pic.twitter.com/72zA31P6sI — Stonehenge (@EH_Stonehenge) December 21, 2025

Повечето пристигнаха, облечени в различни костюми, преди зазоряване и чакаха търпеливо в тъмното и студеното поле в Югозападна Англия. Някои пееха и свиреха на барабани, а други наблюдаваха огромните каменни фигури.

Много хора правят поклонение до каменния кръг всяко лято и зима, считайки това за духовно преживяване. Древният паметник, за който се смята, че датира между 5000 и 3500 години назад, е издигнат така, че да съвпада с движението на Слънцето по време на слънцестоенето – ключови дати в календара на древните земеделци, припомня Асошиейтед прес.

Happy Winter Solstice.

📷 Stonehenge Dronescapes pic.twitter.com/QSRyaT1q07 — Catasach (@catasach369) December 21, 2025

Неделя е най-късият ден в годината на север от екватора, където слънцестоенето бележи началото на астрономическата зима. В Южното полукълбо е обратното - там е най-дългият ден в годината и започва лятото.

Зимното слънцестоене е моментът, в който Слънцето прави най-късата си и най-ниска дъга. След това то започва да се издига отново и всеки следващ ден до края на юни става малко по-дълъг, допълва Асошиейтед прес.