А бсурдна случка се е разиграла посред бял ден в Пловдив.

Водач подкара по тротоара срещу майка, която върви по пешеходното пространство заедно с дъщеричката си. За наглата проява разказва бащата Станислав Шопов. Пловдивчанинът споделя и видео, на което се вижда цялата ситуация.

Златиста „Дачия“ се качва на тротоара на „Пещерско шосе“, като подкарва към ъгъла. Срещу него са майката и детето ѝ, но това не стряска водача – напротив.

„Съжалявам, че няма звук, за да се чуе как натиска клаксона като абитуриент на бал и пита: „Нямаш ли си работа, че стоиш на тротоара!“, разказва Шопов, писа glasnews.bg.

От кадрите се вижда как майката прави забележка, а хечбекът демонстративно се приближава. В този момент малкото дете уплашено побягва. В крайна сметка водачът се отказва да мине през тротоара, но не и да паркира на него. Колата слиза на платното и след няколко метра се качва пак, заставайки пред майката и детето.

От думите на бащата се разбира, че той е пристигнал и е подал сигнал до МВР. Шопов твърди, че въпросният водач се е опитал да му предложи пари, „за да си тръгне спокойно“.

„Пред мен човекът се държеше като мишок и ми предлагаше 20 лева (двадесет лева), за да си тръгне спокойно. Дойдоха полицаи и единствено го глобиха за неправилно паркиране върху тротоарна площ със 100 лева“, твърди Шопов.

Мъжът заявява, че въпросният системно паркира по този начин.

„Заставам с името и профила си и призовавам всички – не подминавайте НАГЛОСТТА, защото стават все по-нагли и даже се мислят за прави!“, възкликва Шопов.