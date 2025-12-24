В Пловдив съм. Разхождам се по централната улица и искам да купя подарък на гаджето. Искам да е нещо символично, красиво, коледно. Нямам определен бюджет, но се ориентирам към ниската гама. Скъпите подаръци вече съм ги подарил, сега исках да е нещо мило и празнично, нещо гушкаво и усмихващо. В главата ми минаваха мисли за това как хората харчат безразсъдно и са алчни в своите покупки дотолкова, че мнозина заборчляват, за да удовлетворят роднини и приятели. Намерих красиви играчки за елха, три на брой за ... два лева. Качеството по нищо не се различава от онези, които купих миналата година в Лондон за... 12 паунда... едната. Като човек, комуто е професия да съветва хората, мога да кажа, че някои подаръци се различават само по опаковката. В такъв случай си струва усилието да ги преопаковате и да изглеждат стилни и според статуса ви. Кръстих статията от 5 до 500 лева, защото този диапазон допуска и интрига във въображението, което ще бъде предизвикано да мисли и да се ангажира , да изпита финансовата ви грамотност и приоритети. В рамките на този диапазон може да купите красиви ръкавици, хубава чанта, билети за пътуване, особено ако искате да се сближите с гаджето . Подаръчен ваучер е едновременно удобно и модерно. С това изключение, че получаващият го ще знае цената, която сте платили. Онзи ден мой приятел галерист, живял 20 години в Китай ми каза, че там обичаят е да се остави цената на подаръка и това било в реда на нещата. На мен все по-шик ми се струва да заведеш някого на вечеря, да подариш бутилка вино, да включите няколко елемента в допълнителното опознаване и да ги обедините. Казано не така завъртяно- може да разпределите бюджета така, че да стигне за вечеря, подарък, бутилка или друг впечатляващ жест. Това може да струва в приличен ресторант, с поръчаното и подареното, около 250 лева. Друг симпатичен начин да впечатлите е да заведете оногова, на когото ще подарявате, да избере вместо вас, все едно се колебаете за друг приятел какво да подарите. От това ще стане една добра шега и ще си спомняте за този случай винаги. Ако трябва да вдигнем веднага летвата и да похарчим 500-те лева, не се колебайте за два билета до Катания, една стая там може да струва около 50- 70 евро на вечер, заведения и барчета в изобилие и всички на поносими цени. Две вечери и 500 лева, кажете ги 600, ще са достатъчни за един уикенд. Въздържайте се от подаръци козметика или парфюми, много често избираме възможно най-неудачните. Аз, самият, съм жертва на такива избори, които пълнят шкафовете и чакат да бъдат преподарени. В този случай много внимавайте да не подарите подаръка на човека, от когото идва. Проверете също за издайническа картичка с пожелания, за да не изпаднете в неловка ситуация. Надявам се да съм бил полезен.

Весели празници!

Лорд Евгени Минчев