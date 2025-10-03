О бщина Царево издаде препоръки към гражданите в региона. Местната власт посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек. Причината - за последните пет часа са паднали над 400 л кв./м.

Кризисен щаб обяви бедствено положение.

„Ситуацията е критична, но няма място за паника. Няма застрашени хора и откъснати населени места”, каза в ефира на „Здравей, България” кметът Марин Киров.

Имало е моменти, в които домакинства са останали без електричество, но повредите се отстраняват.

Установено е подкопаване и компрометиране на пътя за с. Изгрев.

„Не предприемайте пътуване от и към тази посока, докато бъде направен обстоен оглед. Призоваваме да не се предприемат пътувания и от и до с.о. Арапя и к-г Нестинарка”, препоръчват от Община Царево.

По данни на директора на противопожарната служба към момента най-сериозна е обстановката в района на Крайморие, рибарското селище Ченгене скеле и хижа „Странджа”.

Високопроходим автомобил на пожарната е изпратен във вилно селище Черниците, за да се прецени на място има ли нужда от евакуация на жителите.

Реката в село Кости е преляла и се е наложила евакуация на живущите в населеното място.

Източник: NOVA