С рещу 150 евро любителите на нестандартните пиршества могат да си поръчат палава Снежанка за празниците около Коледа и Нова година. Ледената красавица идва до дома или офиса. Може да води и още сребърни феи помощнички, но тогава цената скача до 250 евро, показа проверка на „Телеграф“.

Мускулестият Дядо Коледа пък се оказа традиционалист. Повечето обяви от Белобрадия старец за женско новогодишно парти са все още в лева. Гостът от Лапландия може да свали костюма си срещу 200 лева. Старецът с чувала обикновено под дрехите се оказва млад мъж от фитнеса, който освен, че радва дамите, може да раздава и подаръци. Всичките опции, които трябва да прави са описани в подробни менюта с предложения за фирмените тържества.

Компания

За по-шороките шефове на търговски дружества, които желаят да разчупят стандартите с еротични празненства за трудовия колектив с разголени дядоколедовци и снежанки дори все още има промоция. Отстъпките са с 10 – 15% от цената или бонус минути за танца, но важат само до 23 декември.

Палава Снежанка и мускулест Дядо Коледа са желани за купона.

„Интересът не е малък и повечето дати, на които имаме участие са запълнени. Канят ни хора от цялата страна. Не са само фирми, има ловни дружинки, приятелски компании, които са отседнали в къщи за гости и други места. Участието ни е не повече от час, но хората получават доказан спомен от преживяното“, коментира Васил, който притежава парти агенция за забавления. „Моля, почистете си комина!”, гласи една от офертите. Това е заимствано от най-обикновена оферта за 30-минутно посещение в частен дом на Снежанка или Дядо Коледа, а има предложения и за съвместно участие на двамата.

Платени

Множество коледни промоции предлагат не само парти агенциите, но и сайтове за платени сексуслуги, установи нашата проверка. Цените масово са обявени вече само и единствено в евро. Дори някои от секс труженичките вече не си правят труда да превалутират стойността в лева, както е по закон. Причината е, че като цяло у нас все още професията им не е легализирана, съответно не им пречи да нарушават и закона за еврото. секси Снежанки предлагат и еротични преживявания в новогодишната нощ за платежоспособни господа. Жриците пуснаха промоционални пакети, с които да привличат повече клиенти по празниците. „Снежанка е тук и чака страстния Дядо Коледа с големите подаръци“, гласи описание под една от стотиците обяви в нета. „Покажи ми колко големи топки имаш, аз съм твоята елхичка“, привлича друга обява.

Една от многото обяви за еротични наслади по празниците.

Транспортът и всички допълнителни ескорти се доплащат отделно. Платените любовници често изискват и предварителен превод или поне капаро. До края на годината обаче има примамливи промоции. Празничните оферти включват еротично бельо или костюм на Снежанка, масаж, френска любов и класически секс.

Елитни

Освен сексуални преживявания в интернет сайтовете за елитни компаньонки се предлага и услугата гадже под наем. Идеята е самотници да си поръчат момиче, което да ги придружава в празничната вечер пред приятелите и роднините.

Фирменото парти може да е нестандартно по Коледа.

Цената на фалшивото гадже е между 500 и 800 евро на час. В описанието е обяснено, че срещу сумата можете да получите специално, освободено, приятелско и любовно отношение като на истинска половинка. Сред палавите услуги са включени още еротична програма – Секси Снежанка и секси Дядо Коледа, Стриптийз коледно парти. То може да е персонално за вас, а също и на банкета заедно с вашите колеги. Стриптийзьорка Снежанка, която да ви направи специален подарък, който ще е изненада.

Бъдни вечер с партньор онлайн

Бъдни вечер може да се прекара чудесно в компанията на партьор от разстояние. Една от оригиналните оферти е за еротичен час по скайп, вайбър или друг вид месинджър с гола Снежанка или игрив Дядо Коледа, които ще позират само за вас пред камерата. „Потопи се в моя необятен свят онлайн. Не бъди сам на Бъдни вечер! Мога да бъда с теб и на Нова година“, пише в една от обявите. Игривите момичета и момчета пред екрана искат неособено високи суми. За 30 минути уникално еротично коледно преживяване се плащат между 25 и 50 лева. Има и по-горещи оферти, включващи по-богат избор, включително и заиграване с еротични играчки от страна на модела, които вече могат да надхвърлят дори 100 лева за 15 минути. Най-дългото онлайн шоу трае максимум 60 минути.

Захари Белчев